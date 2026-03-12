  • Megjelenítés
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni

Portfolio
Az energiakrízis a lakosságot és a vállalatokat teljes újratervezésre kényszerítette, ezért is fontos megragadni minden olyan lehetőséget, amellyel komolyan csökkenthető a rezsi. A KEHOP Plusz forrásból megvalósuló nullás hitelek éppen e hatékony eszközök közé tartoznak. A gyakorlati tudnivalókról Kasziba Leventét, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóság igazgatóját kérdeztük.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

