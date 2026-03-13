Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai műsorban három témát dolgoztunk fel. Elsőként arról beszéltünk, hogy a Honda történelmi veszteséget jelentett be – ilyenre hetven éve nem volt példa. A hír azért is különösen figyelemre méltó, mert jól rávilágít az autóipar egészét érintő problémákra, amelyek részben abból fakadnak, hogy a szektor túl nagy várakozásokat fűzött az elektromos autók gyors térnyeréséhez. A témáról Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzője beszélt. A második blokkban a hamarosan megrendezett SmartMan konferenciáról kérdeztük Ács Istvánt, az Ipar 4.0 – Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökét, a Targa Consulting ügyvezetőjét. A beszélgetésben szó volt arról is, hogy hol tart jelenleg a hazai ipar digitalizációja és milyen szerepe van az automatizációnak a vállalati működésben. A műsor harmadik részében a friss ipari adatokat elemeztük Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével. Arról is beszéltünk, hogy a közel-keleti feszültségek milyen hatással lehetnek a magyar ipari kibocsátásra, és milyen forgatókönyv rajzolódhat ki akkor, ha a külső konjunktúra kedvezőbb irányba mozdul.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Az autóipar dilemmái – (01:46)
  • SmartMan konferencia – (11:52)
  • Ipari adatok – (23:20)
  • Tőkepiaci kitekintő – (29:34)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

