Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében azt jártuk körül, hogy a közel-keleti feszültség eszkalációja nyomán meredeken emelkedtek az energiaárak, miután a térség kulcsfontosságú kitermelő és LNG-export létesítményeit támadások érték. A témáról Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai szakértőjével beszélgettünk. Az Európai Unió csütörtöki csúcstalálkozója előtt Orbán Viktor is megszólalt az ügyben Brüsszelben. A helyszínen volt kollégánk Szabó Dániel is, aki a  gázárakról, illetve általában  a magyarországi árképzésről kérdezte a kormányfőt, aki azonban nem adott konkrét számokat. Úgy fogalmazott, hogy ezt ő maga is szeretné megtudni, vagyis nem részletezte, hogy a globális gázárak alakulása mellett Magyarország pontosan milyen áron jut hozzá az orosz hosszú távú szerződés keretében beszerzett gázhoz. A második blokkban Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-európai Egyetem professzorát és az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnökét kérdeztük arról, hogy a több éven át tartó La Niña-jelenséget egy gyorsan erősödő, „szuperként” is emlegetett El Niño válthatja fel, amelynek hatásai világszerte érezhetők lehetnek.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad? A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Energiaárak – (02:27)
  • Klíma – (09:40)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

