Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban

Geopolitikai viharban kell ma vagyonokat megőrizni és gyarapítani: háborús konfliktusok, USA–Kína feszültség, hektikus devizapiacok és gyorsan változó ügyféligények közepette. Ilyenkor a privát bankár szerepe is átalakul: a klasszikus portfólióépítés mellett egyre inkább vagyonvédelmi stratéga és kockázatmenedzser is. A Portfolio Business vendége: Nagy Bertalan, a Concorde privátbanki üzletfejlesztési igazgatója.

A vagyonmegőrzés és -gyarapítás 2026-ban egyre inkább geopolitikai viharban zajlik: háborús konfliktusok, az USA–Kína feszültség, hektikus devizapiacok és gyorsan változó ügyféligények között kell döntéseket hozni. Ebben a környezetben a privát bankár szerepe is átalakul, hiszen a klasszikus portfólióépítés mellett vagyonvédelmi stratéga és kockázatmenedzser feladatokat is ellát.

A Portfolio Business legújabb adásában Nagy Bertalan, a Concorde privátbanki üzletfejlesztési igazgatója arról beszél, mennyire kell a globális folyamatokat követni, milyen stressz-szcenáriókra érdemes készülni, és mi a „józan” devizakitettség szerepe egy magyar portfólióban. Szó esik arról is, hogyan változtak az ügyfélelvárások hozam, stabilitás és kiszámítható terv között, mely eszközosztályok hordozhatnak rejtett geopolitikai kockázatot, és milyen megközelítés lehet racionális az év hátralévő részében.

A műsor meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

