FONTOS A homokra épített kártyavár: elég egy rossz döntés, és lángba borul a Közel-Kelet
Podcast

Három befektetői tanulság az iráni háborúból

Az Invest új epizódjában Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Nagy Viktor, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzője beszélget a mostani, rendkívül volatilis piaci környezetről. Terítékre kerül, hogyan rángatják a piacokat a geopolitikai hírek, mit jeleznek a hangulatindikátorok, és mikor érdemes inkább kivárni befektetőként. Szó lesz a metaverzum–NFT hype kifulladásáról, az autóipar elektromos átállásának mellélövéseiről, valamint arról is, milyen tőkepiaci reakciókat figyelhet Donald Trump elsősorban, mielőtt döntéseket hoz.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Leszerelt a BTS, érdemes beszállni? – (01:58)
  • RIP Metaverzum – (07:10)
  • Elektromos autók, 3D-s tévék – (17:48)
  • Iráni háború: ki tudja, mi történik? – (21:34)
  • Meg kellett volna érteni Iránt – (28:21)
  • Ez most nem a szokásos TACO trade – (36:19)
  • A 0-24 órás kereskedés árnyoldalai – (44:56)
  • Az elmúlt hetek tanulságai – (47:34)
  • Kötvénypercek: van most jó állampapír? – (54:23)
  • Long/Short játék – (59:28)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ez is érdekelhet
Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel
Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
