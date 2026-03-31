  • Megjelenítés
Podcast

Ezek a legújabb trendek a magyar szállodáknál: a rendezvénypiacot is átírják

Portfolio
A magyar szállodapiac 2026-ban egyszerre tapasztal élénkülő keresletet és mind kiszámíthatatlanabb foglalási dinamikát: a geopolitikai kockázatok szinte azonnal éreztetik hatásukat a turizmusban. Egyre jellemzőbbek az utolsó pillanatos lemondások és foglalások, ami alapjaiban formálja át a tervezést, az árképzést és a kapacitásgazdálkodást. Eközben a rendezvénypiacon a fix „standard csomagokat” felváltják a rugalmas, személyre szabható megoldások; ma az kerül előnybe, aki gyorsan, a la carte tud a megrendelői igényekre szabott ajánlatot összerakni. A helyzetet és a legfontosabb trendeket Liptai Judittal, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatójával elemezzük.

A szakember elmondta: a rendezvénypiacon eközben háttérbe szorulnak a fix „standard csomagok”, és előtérbe kerülnek a rugalmas, személyre szabható, a la carte megoldások. Ma az a versenyelőny, ha a megrendelő igényeire gyorsan, modulárisan áll össze az ajánlat – a terem- és technikai beállításoktól a cateringig.

Ezzel párhuzamosan erősödik az egészségtudatos, „mentes” étkezés iránti igény, miközben a fenntarthatóság egyre gyakrabban elvárás a rendezvényszervezésben is. A felújítások és a korszerűbb működés így nemcsak komfortot és modernebb vendégélményt, hanem hatékonyabb, fenntarthatóbb üzemeltetést is támogathatnak.

A cikk és a videó megjelenését a Danubius Hotels támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility