Ezek a legújabb trendek a magyar szállodáknál: a rendezvénypiacot is átírják

A magyar szállodapiac 2026-ban egyszerre tapasztal élénkülő keresletet és mind kiszámíthatatlanabb foglalási dinamikát: a geopolitikai kockázatok szinte azonnal éreztetik hatásukat a turizmusban. Egyre jellemzőbbek az utolsó pillanatos lemondások és foglalások, ami alapjaiban formálja át a tervezést, az árképzést és a kapacitásgazdálkodást. Eközben a rendezvénypiacon a fix „standard csomagokat” felváltják a rugalmas, személyre szabható megoldások; ma az kerül előnybe, aki gyorsan, a la carte tud a megrendelői igényekre szabott ajánlatot összerakni. A helyzetet és a legfontosabb trendeket Liptai Judittal, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatójával elemezzük.

A szakember elmondta: a rendezvénypiacon eközben háttérbe szorulnak a fix „standard csomagok”, és előtérbe kerülnek a rugalmas, személyre szabható, a la carte megoldások. Ma az a versenyelőny, ha a megrendelő igényeire gyorsan, modulárisan áll össze az ajánlat – a terem- és technikai beállításoktól a cateringig.

Ezzel párhuzamosan erősödik az egészségtudatos, „mentes” étkezés iránti igény, miközben a fenntarthatóság egyre gyakrabban elvárás a rendezvényszervezésben is. A felújítások és a korszerűbb működés így nemcsak komfortot és modernebb vendégélményt, hanem hatékonyabb, fenntarthatóbb üzemeltetést is támogathatnak.

