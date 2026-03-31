Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével

Az energiaszektor átalakulása ma már nem egy távoli jövőkép, hanem a mindennapi működés része. Az is egyre világosabb, hogy az energiahatékonyság már alapfeltétel. A digitalizáció és az adatalapú működés segít abban, hogy pontosabban lássuk, hol és mennyi energiát használunk el, és hol lehet érdemben csökkenteni a fogyasztást. Közben pedig a fenntarthatósági szempontok egyre inkább szabályozói oldalról is megjelennek: az Európai Unió például kivezeti az egyik legerősebb üvegházhatású gáznak számító SF6 használatát az energiaelosztásban is.

Ez újabb alkalmazkodási kényszert jelent az iparági szereplők számára, ugyanakkor a technológiai válaszok már rendelkezésre állnak. Ilyen például a Schneider Electric SF6-mentes RM AirSeT kapcsolóberendezése, amely tiszta levegő alkalmazásával nemcsak a jogszabályi megfelelést segíti, hanem a fenntarthatóbb és biztonságosabb energiaelosztást is támogatja.

Egyre több a változó a rendszerben: nő az áramigény, megjelennek a decentralizált termelők, és a korábban egyszerű, egyirányú hálózatok helyett összetettebb, folyamatosan alkalmazkodó rendszerekre van szükség. Ez nemcsak technológiai kérdés, hanem működési és gazdasági kihívás is. A következő évek egyik nagy kérdése az lesz, hogy a szereplők mennyire tudják összehangolni a technológiai lehetőségeket a valós működési igényekkel.

Ezekről a témákról beszélgettünk a Schneider Electric két szakértőjével,

Feldmájer Benjáminnal, a cég közép-európai régió fenntarthatósági vezetőjével és

Végh Alex, termékmenedzserrel.

