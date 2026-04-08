NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Podcast

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében az iráni tűzszünet azonnali és várható gazdasági hatásai kerültek terítékre. Miután Teherán kimondta, hogy hajlandó megnyitni a Hormuzi-szorost, a tőzsdék hatalmas raliba kezdtek. Mennyire megalapozott a hurrá optimizmus és mit áraznak hosszabb távon a piacok? A témáról Tunkli Dániellel, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. A műsor második felében a legfrissebb magyar inflációs adatokat vettük górcső alá. Mennyiben hathat kedvezően a pénzromlás ütemére az iráni konfliktusban bekövetkezett fordulat, illetve milyen hosszú távú inflációs kockázatot rejt az üzemanyagok védett ára, valamint az árrésstop? Ezt is megvitatjuk Beke Károly, a Portfolio elemzőjének segítségével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés
KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Az iráni tűzszünet dominóhatása − (1:43)
  • Erről árulkodnak a legfrissebb magyar inflációs adatok − (10:43)

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026
2026. április 9.

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility