Régiós versenyfutás: milyen mutatók döntik el Budapest helyét az irodapiaci térképen?

Miközben a home office sok szervezetnél tartósan velünk maradt, a „nem kell többé iroda” narratíva inkább túlzásnak bizonyult: a vállalatok jelentős része ma már tudatosabban használja az irodát, mint korábban. A fókusz eltolódott a négyzetméterek számáról a minőségre és a használhatóságra: a bérlők olyan tereket keresnek, amelyek támogatják az együttműködést, a toborzást és a vállalati kultúrát, miközben energiahatékonyságban, ESG-ben és szolgáltatási színvonalban is megugorják az új standardot.

Ez a váltás a tulajdonosok és fejlesztők oldalán is új kényszereket hozott: a fejlesztési és üzemeltetési költségek, a finanszírozási feltételek és a műszaki elvárások egyszerre szigorodtak, ami végső soron a bérleti díjakra és a kínálat szerkezetére is hat.

A másik nagy kérdés Budapest régiós pozíciója, különösen a „platform-sztori” szétesése után: miért lett erősebb a cseh és a lengyel piac, miközben Magyarország (és részben Románia) befektetői megítélése törékenyebbnek tűnik?

A podcastban szó esik arról is, hogy a következő 5–10 évben mi adhat új lendületet az irodapiacnak – például az alacsony új kínálat, a „back to office” hullám és a bővülni akaró bérlők –, ugyanakkor mindez együtt jár azzal, hogy a gyengébben teljesítő, korszerűtlen irodaházaknak dönteniük kell: komoly felújítás, funkcióváltás vagy akár bontás.

A tét nemcsak az, hogy milyen irodák maradnak versenyképesek, hanem az is, milyen történetet tud Budapest elmesélni magáról a befektetőknek Varsóval, Prágával vagy épp Bukaresttel szemben – és ez a történet mennyire találkozik a piaci adatokkal, a termékminőséggel és a jövőbeli kínálat realitásaival.

