Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
A hazai startup ökoszisztéma új szintre léphet azzal, hogy elindult a startup.niu.hu, amely egyfajta digitális kapuként kapcsolja össze a magyar innovációs szereplőket a nemzetközi piaccal. A platform célja, hogy láthatóbbá tegye a hazai startupokat, strukturált adatbázist és együttműködési lehetőségeket kínálva befektetőknek, vállalatoknak és fejlesztőknek egyaránt. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor több új program és kezdeményezés – köztük a Startup Voucher Program és a deep tech fókuszú fejlesztések – is formálja az innovációs környezetet.
A következő időszak kulcskérdése, hogy ezek az eszközök mennyiben tudják valóban felgyorsítani a magyar startupok növekedését, és erősíteni nemzetközi versenyképességüket. Különösen izgalmas terület a deep tech, ahol a kutatás-fejlesztési háttér és a piaci hasznosítás összekapcsolása meghatározó lehet, miközben az inkubációs programok és a technológia-transzfer szervezetek szerepe is felértékelődik. Többek között ezekről a témákról beszélgetünk Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárral, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast a Nemzeti Innovációs Ügynökség támogatásával jelent meg.

