Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?

Portfolio
Az Invest új epizódjában Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője megbeszélték, mi vethetne véget a Nike „elvesztegetett évtizedének”, és valóban egy svájci trónkövetelő taszítja le a lábáról az amerikai óriást? Témáik közt szerepelt még az Uber és a Lyft párharca az önvezető autók árnyékában; az Nvidia árazása és a történelem legnagyobbnak ígérkező tőzsdei IPO-i, a SpaceX és az OpenAI tőzsdére lépése. Illetve kiderül, miért váltak a tőzsdei pszichológia állatorvosi lovaivá a hazai NER-papírok, és milyen sors várhat a 4iG-re vagy az Opusra egy esetleges politikai fordulat esetén.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Uber vagy Lyft a jobb vétel? – (02:20)
  • Nike vagy On cipő? – (08:29)
  • NER-papírok a választás előtt – (16:10)
  • Benzinár az USA-ban, olaj, Hormuz – (27:12)
  • Tőzsdére lép az OpenAI és a SpaceX – (38:10)
  • Összefognak az amerikai AI fejlesztők? – (48:55)
  • Újra venni kell az Nvidiát? – (52:52)
  • Kilőtt a UnitedHealthcare – (55:56)
  • Long/Short játék – (58:54)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

