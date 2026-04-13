LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.56%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Podcast

Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései

Portfolio
Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Jókora erősödéssel kezdett a forint hétfő reggelre, a magyar deviza több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben. A vasárnapi parlamenti választások után azonban nem sok idő lesz ünnepelni, hiszen máris egy sor komoly kihívással néz szembe a leendő Tisza-kormány.

A belső kihívások mellett a nemzetközi geopolitikai környezet sem megnyugtató, így több területen is azonnali beavatkozásra van szükség a következő hetekben-hónapokban: ezekről is kérdeztük hétfő reggel a Checklist Extrában Bod Péter Ákos közgazdászt, egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Beszélgetésünkben - többek között - szó esett arról, hogy

  • Mire lehet számítani a kormányalakításig hátralevő egy hónapban?   
  • Milyen gazdaságpolitikát folytathat Magyar Péter kormánya?
  • Mik lehetnek az új kormány első gazdaságpolitikai lépései?
  • Miért fontos a piac számára az erős politikai felhatalmazás?
  • Milyen lehet az új kormány és az MNB viszonya?
  • Mikor lehet reális az euró bevezetése Magyarországon?
Kapcsolódó cikkünk

Bod Péter Ákos: Magyarország szakaszhatárra érkezett

Itt a tíz legnagyobb gazdasági kihívás a Tisza-kormány számára!

Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Portfolio Investment Day 2026

Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Donald Trump: vége az iráni háborúnak
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
