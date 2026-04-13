Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét

Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több mint felét és ezzel kiütéses győzelmet aratott. Az egyéni választókerületekben is tarolt az ellenzéki párt, ezzel megszerzi a parlamentben a kétharmados többséget. A helyzetet a hétfő reggeli Checklist Extrában Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével értékeltük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Érdemes követni a nap folyamán a Portfolio Studios műsorait: ma reggel vendégünk lesz Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök is, aki gyorselemzést ad a helyzetről - természetesen gazdasági fókusszal. Tőzsdenyitás után nagy Viktor és Vidovszky Áron jelentkezik egy Invest különkiadással, amiben megnézik, hogy reagáltak a piacok a választás eredményére. Dél körül pedig makroelemzőink, Madár István és Beke Károly értékelik az eredményeket és az új kormány lehetőségeit, feladatait.

