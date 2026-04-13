LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.85%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.54%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Podcast

Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel

Portfolio
A vasárnapi parlamenti választások után nincs sok idő ünnepelni, hiszen máris egy sor komoly kihívással néz szembe a leendő Tisza-kormány. A belső kihívások mellett a nemzetközi geopolitikai környezet sem megnyugtató, így több területen is azonnali beavatkozásra van szükség a következő hetekben-hónapokban.

De mik lehetnek az első gazdaságpolitikai lépések, és milyen irányt mutathat hosszú távon az új kormány? Mik a legnagyobb kihívások, és honnan lehetnek források a problémák megoldására? Ezekről beszélgettünk a hétfői Checklist Extrában a Portfolio makrogazdasági elemzőivel, Madár Istvánnal és Beke Károllyal.

A műsor meghallgatható a Spotify-on, Apple Podcasten is, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A beszélgetésben - többek között - arra kerestük a választ, hogy

  • Miért fontos az erős felhatalmazás az új kormány számára?   
  • Milyen helyzetben várja a magyar gazdaság az új kormány megalakulását? Hol vannak súlyos problémák és mik azok a területek, amik jól teljesítenek?   
  • Mik lehetnek a legnagyobb gazdasági kihívások a következő hónapokban?
  • Kulcskérdés, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedése fokozódjon: miből lesz növekedés?  
  • Van esélyünk megmenteni az uniós forrásokat?
  • Mi kell ahhoz, hogy elkerüljük a hitelminősítőknél a bóvli kategóriát?   
  • A Tisza határozottan kiállt az euróbevezetés mellett: mikor kerülhet erre sor? Fel lehet ezt gyorsítani?   
  • Milyen lehet az új kormány és a jegybank viszonya?   
  • A piacok határozottan és pozitívan reagáltak a választási eredményekre: meddig tarthat ki ez az optimizmus?   
  • A forint évek óta nem látott erősödést mutat: készülhetünk a tartósan 360 forint körüli euróárfolyamra?  
