LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.7%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Podcast

Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?

Portfolio
A Tisza Párt várakozásokat felülmúló, kétharmados győzelme azonnali reakciókat váltott ki a tőkepiacokból. Míg a forint évek óta nem látott szintekre ugrott az euróval szemben, az OTP és a Mol új csúcsokon, a Fidesz-kormányzat hátszelét élvező papírok viszont jókora eséssel indították a hetet. Az Invest hétfői különkiadásában Vidovszky Áron és Nagy Viktor ezeket a piacformáló erőket elemzi: kik lehetnek az új éra tőzsdei nyertesei és vesztesei, és vajon a Tisza-kormány gazdaságpolitikai fordulata valóban elhozza-e a belátható közelségbe került euróbevezetést.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Kapcsolódó cikkünk

Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései

Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

További epizódok
További epizódok

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
