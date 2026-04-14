LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.43%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről

A Tisza kétharmados felhatalmazással vághat neki a következő négyéves ciklusnak, ami alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán is. Mekkorát lehetett nyerni a Tisza-bettel? Hogyan érdemes átalakítani a portfóliókat a forint brutális erősödése nyomán? Meddig tarthat az OTP és a Mol száguldása? Mi lehet az a következő kormányzati bejelentés, ami megmozgathatja a piacokat? Hogyan árazza a piac az eurócsatlakozást? A kilátásokról és a nyerőnek ígérkező befektetési stratégiákról kérdeztük Szabó Balázst, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatóját és Pekár Dávidot, a HOLD Infinity Alap szenior portfóliókezelőjét.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A beszélgetésben az alábbi témaköröket érintettük:

  • Mekkorát lehetett nyerni a Tisza-bettel?
  • Mennyi erősödési tere maradt a forintnak, és mekkorát dobhat még az árfolyamon az uniós források elérhető közelségbe kerülése?
  • Egy adott portfólióban mekkora hányaddal szerepeljenek most forint alapú eszközök tekintettel arra, hogy az utóbbi időszakban alaposan újra kellett súlyozni a deviza kitettséget?
  • Fix vagy inkább inflációhoz kötött kamatozású magyar állampapírokban érdemes most gondolkozni a lakossági piacon?
  • Mely magyar tőzsdén jegyzett cégek profitálhatnak a legtöbbet abból, hogy mostantól nőhet a jogbiztonság, eltűnhetnek a szektorális terhek, és ezáltal javulhatnak a profitkilátások?
  • Mi a célravezető stratégia a NER-papírokkal kapcsolatban?
  • Milyen elvek mentén lehet egy abszolút hozamú alap célkitűzéseit teljesíteni a jelenlegi bizonytalan gazdasági közegben?
  • Mi lehet az a következő kormányzati bejelentés, ami megmozgathatja a piacokat?
  • Van-e titkos tipp, amit ilyenkor érdemes megjátszani és észszerű kockázat mellett jó eséllyel beválhat?

További epizódok
Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
