LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Podcast

Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük

Portfolio
Választás után a piac nem ígér és nem magyaráz: pár óra alatt a forinton, a hozamokon és a tőzsdén látszik, mit gondol a befektetői világ. Persze kérdés, hogy amit most látunk, az csak egy gyors, természetes reakció, vagy már egy tartósabb irány kezdete? És mi jöhet a következő hetekben a forinttal és a BÉT-tel, és milyen gazdaságpolitikai lépésekre figyel most a piac a legjobban? Milyen stratégiát kövessen egy kisbefektető, és mire figyeljen, hogy ne fusson bele a legnagyobb kockázatokba?

Ezekről beszélgettünk a Portfolio Checklist Extra mai adásában a Concorde szakértőivel: Gyurcsik Attilával, az Accorde vezérigazgatójával és Bukta Gáborral, az elemzési üzletág vezetőjével.

A mostanihoz hasonló, meghatározó piaci folyamatok, az abszolút hozamú stratégiák és az átrendeződő tőkepiacok részletes elemzése lesz a május 12-én megrendezendő Portfolio Investment Day 2026 konferencia központi témája is.

A műsor meghallgatható a Spotify-on, Apple Podcasten is, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A beszélgetésben - többek között - kitértünk arra, hogy

  • Mi volt a legfontosabb, leglátványosabb „azonnali” piaci reakció a választások után?
  • Mik lehetnek azok a gazdaságpolitikai lépések, amikre nagyon figyelnek a piacok? 
  • Maradhat tartósan az erős forint? Milyen tényezők mozgathatják az árfolyamot?
  • Mennyire fenntartható az a növekedés, amit most látunk a BÉT-en, elsősorban a bluechipeknél? Közülük ki lehet hosszú távon a nyertes?
  • Korábban sok befektető portfóliójába bekerültek kormányközeli, NER-papírok: mi most a célravezető stratégia velük kapcsolatban? Érdemes lehet esetleg most, alacsony áron bevásárolni, vagy teljesen felejtősek? 
  • Az állampapírok most vonzóbbak lettek, vagy kockázatosabbak? Kinek éri meg most leginkább állampapírba fektetni?
  • Milyen befektetési stratégiát érdemes követni most? Mik azok a kockázatok, amikre a kisbefektetőknek érdemes figyelni? 
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Women's Money & Mindset Day 2026

