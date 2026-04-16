LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Podcast

Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

Portfolio
A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.

A műsor meghallgatható a Spotify-on, Apple Podcasten is, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A beszélgetés főbb témakörei:

  • Milyen ütemben teljesülhetnek a maastrichti kritériumok az euróbevezetés előfeltételeiként?
  • Mennyi idő, mire az adósság kamatterhe érdemben csökkenni tud most, hogy az országkockázati felár a Tisza-győzelem után bezuhant?
  • Hogyan lehet lefaragni az elszálló hiányt akkor, amikor egy sor akna található a költségvetésben, a Tisza adócsökkentést ígér, miközben a gazdaság stagnál?
  • Milyen tartományban állapodhat meg idén a pénzromlás üteme?
  • Mikor nyílhat tér kamatvágásra?
  • Elég lesz a növekedéshez, hogy megszűnik a rendeleti kormányzás miatti jogbizonytalanság és egy piacbarátabb, versenyalapú gazdaságpolitika várható?
  • A leköszönő kormány a fogyasztástól várta a megváltást, de ebben nincs elég erő. Megváltozhat ez a dinamika?
  • Megtanuljuk-e végre, hogy nincs ingyen ebéd, noha mindenki erre van kondicionálva?

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility