LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.96%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.59%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Meddig tarthat a forint diadalmenete? Egészen elképesztő jóslat érkezett
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?

Portfolio
A választások után pár nappal már látszik, mit gondol a piac az új helyzetről: mozdult a forint, elindult a találgatás a költségvetési pályáról, és felértékelődött a kérdés, hogy mennyire lesz kiszámítható a gazdaságpolitika. Közben a nyilatkozatokban egyszerre jelenik meg az igény a gyors stabilizációra és az a vita, hogy mi fér bele a növekedés, az infláció és a hiány szorításában. A Checklist Extrában most arról beszélgettünk, mit áraz a tőkepiac, mi lehet a kormány első és legnehezebb feladata a következő hetekben, és milyen forgatókönyvek jönnek szóba a forint, a kamatok, az államadósság-finanszírozás és a beruházások szempontjából – és ebben hol van a helye az euró ügyének. Szakértőink Zsiday Viktor közgazdász, Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője.
A beszélgetés fő témakörei:

  • Mi a Magyar Péter-Hernádi Zsolt találkozó, és az azt követő Mol árfolyammozgás tanulsága?

  • Milyen jogállami és piaci eszközökkel kezelhető a MOL-osztalékhoz hasonló kényes kérdések sora a társadalmi igazságosság és a befektetői bizalom egyidejű megőrzése mellett?

  • Milyen mozgástere marad a gazdaságpolitikának a költségvetési pálya stabilizálására a növekedési kényszer, az inflációs szorítás és a hiány lefaragása közötti feszültségben?

  • Vállalható-e a politikai „bukás” mint államférfiúi feladat a mélyreható intézményi reformok, a jogállami fékek és egyensúlyok, valamint a hosszú távú társadalmi stabilitás érdekében?

  • Miért tűnt el a választási ciklusokra korábban jellemző fogyasztói bizalmi hullám, és hogyan ütött vissza a kormánypárti szavazóbázison az életszínvonal évek óta tartó stagnálása?

  • Elegendő lesz-e a jelenlegi jelentős „bizalmi tőke” és a transzparens kommunikáció a rendkívül szűk hazai gazdaságpolitikai mozgástér és a bizonytalan globális környezet ellensúlyozására?

