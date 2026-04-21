Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI

A mesterséges intelligencia a vállalati IT-ban már nem kísérleti terep: egyre több hazai nagyvállalat és kkv keresi, hol hozhat gyors üzleti értéket, és hogyan vezethető be biztonságosan, megfelelési szempontból is rendben. De hol tart ma a magyar AI-adoptáció, miért lett 2025–2026 fordulója inflexiós pont, és milyen reális hatása van az AI-nak a munkára, valamint az üzemeltetésre? A témát a Portfolio Business Podcastban Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Üzletágvezetőjével jártuk körül.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A szakember szerint a magyar vállalati IT-piacon az AI-adoptáció látványosan gyorsul, de a kép vegyes: miközben sok szervezet már túl van az első pilotokon, sokan még mindig eszköz- és hype-szinten gondolkodnak, nem pedig folyamatokban, adatokban és mérhető megtérülésben. 2025–2026 fordulója mégis azért számít valódi váltópontnak, mert több tényező egyszerre érett be: a modellek és az AI-alapú üzemeltetési megoldások (például incidenskezelés, tudásbázis-építés, naplóelemzés) stabilabbá és olcsóbban skálázhatóvá váltak, közben a piaci nyomás is erősödött a gyorsabb szolgáltatás-visszaállítás és hatékonyabb működés irányába.

Emellett a szabályozási és megfelelési szempontok sok cégnél végre rendszerszintű tervezést kényszerítenek ki: mit szabad automatizálni, milyen adatokkal, milyen kontrollok mellett, és hol van szükség emberi felülvizsgálatra.

A leggyakoribb kérdés, hogy az AI elveszi-e a munkát: a valóság többnyire nem „kiváltás”, hanem feladat-átalakulás, ahol az ismétlődő, alacsony hozzáadott értékű tevékenységek csökkennek,

miközben nő az igény a folyamatgazdákra, adatfelelősökre és olyan üzemeltetői kompetenciákra, amelyek képesek az AI-t kontrolláltan használni. Varga Botond szerint ehhez azonban már a tervezés fázisában érdemes szakértőt bevonni: a legtöbb kudarc nem a modellen, hanem az adatminőségen, a jogosultsági struktúrán, a naplózáson, a beszállítói szerződéses kereteken és a megfelelési hiányosságokon csúszik el.

Vállalati környezetben a „biztonságos AI” tipikusan nem egy varázsgomb, hanem architektúra és szabályrendszer: világos adatklasszifikáció, izolált vagy kontrollált környezet, auditálhatóság, hozzáférés-kezelés, és olyan működési folyamatok, amelyek bizonyíthatóan kezelik a kockázatokat. A következő 3 évben pedig várhatóan az lesz az „új normalitás”, hogy ami ma még innovációnak tűnik, hamarosan alapelvárássá válik a modern IT-infrastruktúrákban.

A cikk és a podcast megjelenését a SERCO Informatika Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio