  • Megjelenítés
Podcast

Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsorban a napi hírek zaján túllépve, a hazai gazdaság előtt álló lehetőségek és nehézségek elemzésén túl a magyar gazdaság és jogrendszer összefüggéseit is áttekintjük. Megvizsgáljuk, hogy a Tisza-program ígéretei, a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint a jogállamiság helyreállítása hogyan tüntetheti el a magyar eszközök árazási diszkontját és hogy hathat ez a gazdaság egészére. Egyebek mellett beszéltünk az euróbevezetés realitásáról, a gazdasági növekedés beindításáról, a termelékenység növeléséről és az állami szerepvállalás optimális szintjéről és formájáról is. Vendégeink voltak Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke és Szabó László, a Hold Alapkezelő alapítója és felügyelő bizottságának elnöke.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility