Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról beszéltünk, hogy a Tisza-kormánynak milyen mozgástere lehet a magyar nyugdíjrendszerben meglévő egyenlőtlenségek mérséklésére, és mennyire reális cél a létminimum alatti nyugdíjak érdemi felzárkóztatása. A beszélgetésben azt is körbejártuk Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio pénzügyi elemzőjével, hogy milyen strukturális problémák húzódnak meg a rendszerben, és ezekre milyen szakpolitikai válaszok adhatók. A második részben a kereskedelmiingatlan-piac aktuális helyzetét és kilátásait elemeztük Balogh Tamással, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának vezető ügyvédjével, a nemrég megjelent Hazai Ingatlanpiaci Körkép apropóján.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nyugdíjrendszer – (01:47)
  • Kereskedelemiingatlan-piac – (14:32)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

