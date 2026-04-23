Óvatos optimizmus és változó fókuszok az ingatlanpiacon

A lakóingatlan-fejlesztésekben látják a legnagyobb potenciált a hazai ingatlanpiac szereplői. Emellett a hotelszektor dinamikus növekedése és a kiskereskedelem iránt megélénkülő érdeklődés is figyelemre méltó trend. Mindez a DLA Piper Hungary friss ingatlanpiaci körképéből derül ki, amelyhez idén először széles körű piaci felmérés is készült. Az irodapiac jelenleg átalakulóban van, míg a logisztikai és ipari szegmens konszolidálódik. A fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok szinte minden területen meghatározóvá váltak. Az aktuális trendekről és a piaci kilátásokról Balogh Tamással, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának vezető ügyvédjével beszélgettünk a Portfolio Checklist szerdai műsorában.

A DLA Piper Hungary évek óta rendszeresen elkészíti hazai ingatlanpiaci körképét. A jelentés elsődlegesen a jogi trendekre és a tanácsadói munka során szerzett tapasztalatokra fókuszál. Az idén februárban megjelent legfrissebb kiadvány több szempontból is újdonságot hozott.

Az iroda munkatársai a korábbi évek gyakorlatától eltérően most először egy strukturált felmérés keretében kérdezték meg a piaci szereplőket.

Balogh Tamás elmondta: a piaci szereplők szívesen és részletesen fejtették ki a véleményüket. A saját szakmai tapasztalatok és a felmérés eredményeinek ötvözésével a készítők igyekeztek minél pontosabb képet adni az elmúlt időszak tanulságairól és a jövőbeli kilátásokról.

Az általános trendeket tekintve a jelentésből egyértelműen kirajzolódik a piac fókuszának átrendeződése. A felmérés résztvevői messze a lakóingatlan-fejlesztésekben látják a legnagyobb potenciált. Ennek hátterében egyértelműen a 3 százalékos kamatozású államilag támogatott lakáshitelek állnak, amelyek jelentős keresletet generáltak a piacon. A szakértő szerint ezeknek a beruházásoknak a megvalósulása rövid és középhosszú távon is meghatározza majd a piacot.

"Az irodapiac jelenleg egy átalakulási, fókuszkeresési fázisban van. Nagyon kevés új fejlesztés indul, a piac elsődlegesen a bérlőre szabott projektekre koncentrál. Eközben a bérlők egyre tudatosabbak, és erősebb alkupozícióból tárgyalnak" - fogalmazott Balogh Tamás. Mindez a DLA Piper mindennapi munkájában, a bérleti szerződések tárgyalása során is egyértelműen megmutatkozik.

A bérlők általában kisebb alapterületű, de magas minőségű, energiahatékony irodákat keresnek.

Emellett rugalmas feltételeket igényelnek mind a bérleti időtartam, mind a terület nagysága tekintetében. A tulajdonosok felújításokkal, többletszolgáltatásokkal és egyéb ösztönzőkkel próbálják megtartani vagy magukhoz csábítani a bérlőket. A nem prémium kategóriás irodaházak esetében megjelent a funkcióváltás gondolata is, például lakóingatlanná vagy szállodává történő átalakítás formájában. Ez a megoldás azonban műszakilag és pénzügyileg gyakran nehezen, vagy egyáltalán nem megvalósítható.

A hotelszektor kapcsán Balogh Tamás arról számolt be, hogy egyfajta olló nyílt ki a piacon. Az egyik irányt a budapesti prémium kategóriás, egyedi koncepciójú szállodafejlesztések jelentik, amelyek a minőségi kínálatot bővítik. A másik oldalon viszont a megfizethetőbb, rövid távú szálláskiadásra alkalmas ingatlanok iránt is megnőtt a befektetői kereslet. A jelentésben jogi szempontból is vizsgálták azokat a belvárosi önkormányzati korlátozásokat, amelyeket a rövid távú lakáskiadás visszaszorítása érdekében vezettek be. A válaszadók többsége kifejezetten derűlátó a hotelszektor jövőjével kapcsolatban.

"A logisztikai és ipari ingatlanpiac összességében stabil, de konszolidálódó képet mutat. A korábbi rendkívül dinamikus növekedés mérséklődni látszik. Ezzel párhuzamosan a minőség, a fenntarthatóság és a kiváló elhelyezkedésű eszközök egyértelműen felértékelődnek" - összegezte a szegmens helyzetét Balogh Tamás. A felmérés szerint több folyamatban lévő fejlesztés befejeződött, de az új projektek száma visszaesett a korábbi időszakhoz képest.

A piac már nem kizárólag a fővárosra és vonzáskörzetére koncentrál.

A vidéki régiókban is megjelentek a jelentős fejlesztők, akik opportunista stratégiával közelítik meg a logisztikai és ipari beruházásokat. A befektetők figyelme a stabil, kiszámítható hozamot biztosító projektek felé tolódott el. Ugyanakkor az üresedési ráta valamelyest emelkedett, és a bérlők ezen a piacon is rugalmasabb megoldásokat keresnek. Az ESG-kritériumok teljesítése az ipari ingatlanok esetében is alapvető elvárássá vált.

A cikk és a podcast a DLA Piper Hungary támogatásával jelent meg.

