Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?

Portfolio 2026. április 24. 17:00

A pénteki Checklist első felében arról volt szó, hogy Kapitány István, a leendő gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó 9 százalékra csökken. A változás azonban nem csak a legalacsonyabb keresetűeket érinti: a mediánbérig mindenki adóterhe mérséklődne, eltérő mértékben. Számításai szerint ez évente több mint 240 ezer forinttal növelheti az alacsonyabb jövedelműeknél megmaradó összeget. A bejelentés részleteiről Srankó Zsoltot, a KPMG partnerét, valamint az adó- és jogi tanácsadási üzletág vezetőjét kérdeztük.



Adásunk második felében Gergely András, a Portfolio újságírója jelentkezett Pekingből, a 2026 Beijing International Automotive Exhibition-ről, ami a világ egyik legnagyobb autóipari kiállítása. Beszélgetésünkben új technológiákról, járműipari és robotikai fejlesztésekről, valamint az európai gyártók ázsiai lehetőségeiről is szó esett.