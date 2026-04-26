  • Megjelenítés
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Podcast

Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?

Portfolio
1986. április 26-a óta Csernobil nemcsak a világ egyik legnagyobb ipari katasztrófájának a neve, hanem egy állandó viszonyítási pont: amikor a nukleáris energiáról beszélgetünk, szinte mindig ott van a háttérben. Ma, amikor egyszerre kell klímacélokat teljesíteni és ellátásbiztonságot garantálni, különösen fontos szétválasztani a félelmeket a tényektől, és megérteni, mit üzen Csernobil a jelennek.

A Portfolio Checklist Extrában ezért kevésbé magát a 40 éve történt balesetet idézzük fel, sokkal inkább a következményeket és a tanulságokat vesszük sorra. Arról beszélgetünk, hogy Csernobil fényében hogyan érdemes ma gondolkodni a nukleáris energiáról a klíma- és ellátásbiztonsági vitákban, milyen tanulságokat épített be a nukleáris ipar a tervezésbe és az üzemeltetésbe, és hogy miért nem ismétlődhet meg ugyanaz a forgatókönyv napjainkban — mik azok a kockázatok, amelyek érdemben csökkenthetők, és hol vannak azok a határok, amelyekkel őszintén együtt kell élni.

Vendégünk Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Beszélgetésünkben - többek között - arra keressük a választ, hogy

  • Csernobil fényében hogyan érdemes ma a nukleáris energiáról gondolkodni a klíma- és ellátásbiztonsági vitákban?
  • Milyen tanulságokat épített be a nukleáris ipar a katasztrófa után a tervezésbe és az üzemeltetésbe?
  • Miért nem ismétlődhet meg hasonló esemény napjainkban? Mik azok a kockázatok, amik csökkenthetők érdemben, és hol vannak azok a határok, amelyekkel őszintén együtt kell élni?
  • Mennyire „él” még Csernobil: mi a helyzet most a zónával és a reaktor maradványaival? Hol tart ma a csernobili zóna és a szarkofág állapota?
  • Mit tanított a válságkommunikációról és atomenergiához való globális gondolkodásról? Mit rontottak el 1986-ban az információkezelésben?
  • Mi a legfontosabb tanulság Magyarország és a mai atomenergia szempontjából?
Prof. Dr. Aszódi Attila
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet, egyetemi tanár
A BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára. A gépészmérnöki és energetikai mérnöki diplomáját, valamint tudományos fokozatát is a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Korábban számos atomenerg
Tovább

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility