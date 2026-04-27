Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében az EU-s pénzek hazahozataláról volt szó. Magyar Péter szerdán tárgyal Brüsszelben Ursula von Der Leyennel a hazánknak járó forrásokról. Szabó Dániellel, a Portfolio Makro rovatának európai uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével a két nap múlva esedékes megbeszélés főbb pontjait tekintettük át. A műsor második részében a magyar tőzsde négy blue chipjéből hármat (Mol, Richter, Magyar Telekom) néztünk végig Bukta Gáborral, a Concorde elemzési vezetőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • EU-s pénzek – (01:36)
  • Mol, Richter, Telekom – (24:44)
  • Makronaptár – (38:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

