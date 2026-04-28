Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
Adásunk első felében a Gellért-hegyi siklóval foglalkozunk. A projekt húsz éve vár arra, hogy megvalósítsák, miközben a turisztikai forgalom növekedése miatt egyre sürgetőbb a közlekedési problémák megoldása a frissen átadott, újjáépült Citadellánál.   A fejlesztés hirtelen új megvilágításba került az új közlekedési és beruházási miniszter megnevezésével: Vitézy Dávid korábban többször is hangsúlyozta, hogy szerinte a sikló építése jelenti az egyetlen fenntartható közlekedési megoldást a Gellért-hegyen. Gulyás Veronika, a Portfolio ingatlanpiaci újságírója járta körbe a sikló aktuális helyzetét, vele beszélgetünk. 

 A folytatásban Salha Omár, ügyvédet, az RVD Partners Ügyvédi Társulás partnerét kérdezzük az Otthon Start programról. Az ingatlanjogi szakértő úgy látja, a rendszerből hiányzik a teljesítési garancia, a fogyasztóvédelmi védőháló és a kompenzáció - az új, kétharmados felhatalmazással bíró kormánynak most döntenie kell: megtartja a programot, és kijavítja a szerkezeti hibákat, vagy hagyja, hogy a bizonytalanság árát végül a vásárlók fizessék meg.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Sikló vezethet a Citadelláig – (01:50)
  • Az Otthon Start és a soha meg nem épülő lakások – (08:47)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

