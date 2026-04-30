Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
Az országgyűlési választások utáni politikai és piaci átrendeződés – a „megtáltosodó” forinttal együtt – újra fókuszba hozta, hogy a vállalatok mikor és milyen konstrukcióban szerződjenek áramra és gázra. Az EnergyTalks legfrissebb adásában Bali Gáborral és Kecskeméti Balázzsal, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének gáz- és árampiaci szakértőivel jártuk körbe, miért erősödött fel a kivárás a vállalati energiabeszerzésekben. A beszélgetésben szó esett a 2022-es energiaválság örökségéről, a határidős és spot árak volatilitásáról, valamint arról, hogy a fix, indexált és fixálási opcióval kombinált termékek hogyan segíthetnek a kockázatkezelésben. Kitértek a magyar energiaárak felárainak okaira, a szabályozói kiszámíthatóság, a különadók és a KÁT-rendszer torzító hatására is.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.

