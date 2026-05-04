Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében az Anthropic új, Mythos névre keresztelt AI modelljéről volt szó, amely teljesen új kihívások elé állíthatja a kiberbiztonsági szakembereket világszerte. Az új modell annyira erős lett és olyan – talán még a készítők számára is meglepő – dolgokat tud, hogy nem, hogy nem dobták piacra, hanem egyelőre Amerikában is csak egy nagyon szűk körnek, jellemzően a Pentagon és néhány nagy bank vezetőinek mutatták meg. A témáról Turzó Ádámmal a Portfolio pénzügy rovatának elemzőjével beszélgettünk. A műsor második felében az idei tavaszi aszály és a váratlan május eleji fagyok hazai agráriumra gyakorolt hatásairól beszélgettünk Szedlák Leventével az Agrárszektor újságírójával.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Anthropic – (01:39)
  • Aszály – (14:23)
  • Makronaptár – (21:33)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

