  • Megjelenítés
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Podcast

Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?

Portfolio
Az új kormány alig egy hónappal hivatalba lépése után felfüggeszti az unión kívüli vendégmunkások behozatalát. Ez éles váltást jelent az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.   A helyzet érdekessége, hogy több nagyvállalat működése és folyamatban lévő beruházások is külföldi munkaerőre alapoznak, ám az új kabinet nem szeretne az "összeszerelő-üzemekre" építeni.   Ilyen éles fordulatot valójában a évtizedek óta nem láttunk, ám nem ok nélküli: a magyar gazdaság növekedési képessége olyan gyenge, hogy alapvető változásokra lesz szükség - mondja az adás első részében Hornyák József, a Portfolio makroelemzője.

A műsor második részében azt járjuk körbe Tóth Szabolccsal, a Waberer’s International gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettesével, hogy milyen kihívások elé néz a logisztikai szektor 2026-ban, egy olyan évben, amikor már az első hónapokban jelentősen nőtt az üzemanyagok ára és ellátási biztonytalanságok is adódnak. Ezzel szemben pozitívum, hogy javul az ország megítélése, erősödik a forint és láthatáron lehet az euró bevezetése.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hamarosan nem érkezhet több vendégmunkás – (01:54)
  • Waberer’s International és a logisztikai szektor kihívásai – (12:50)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility