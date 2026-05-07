Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?

Az Invest legújabb adásában kisebb színes témák mellett a legnagyobb piacformáló trendekről is szó esett. Érdekes történet, hogy az AI-boom még egy apró karibi szigetnek is százmillió dollár közeli bevételt hozott az internet domaineken keresztül, és az is, hogy a BYD belföldi eladásai a nemzetközi terjeszkedés ellenére is drámaian gyengülhetnek. A hazai témákat most a 360 alá erősödő forint és az OTP átárazódási sztorija adta, miközben Amerikában a Berkshire új vezérigazgatója és az AI-chiprali (Intel–Nvidia–AMD–Samsung) adott beszélgetnivalót. Végül Áron és Viktor kicsit szörnyülködött a Gamestop–eBay felvásárlási pletyka részletein.

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Min gazdagodott meg Anguilla? – (01:57)
  • Csúnya számokat közölt a BYD – (07:54)
  • Még egy kicsit az eltűnő forintprofitokról – (15:24)
  • Félnek befektetni a Buffették? – (21:09)
  • Trump jókor szállt be a chipraliba – (28:42)
  • Még egy kicsit az Anthropicról – (35:31)
  • Miért akarja megvenni az eBayt a Gamestop? – (40:28)
  • Kötvénypercek – (49:17)
  • Kinek lenne érdemes OTP-t venni? – (51:08)
  • Fog reagálni a tőzsde Hormuzra? – (53:40)
  • Long/Short játék – (59:04)

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

