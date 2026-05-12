Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt

Szombaton katonai parádéval ünnepelték Moszkvában a náci Németország felett aratott második világháborús győzelmet, az idei felvonulás azonban más volt, mint az elmúlt években: az orosz hadsereg jóval visszafogottabb bemutatóval jelentkezett, így tankok és rakétaindító rendszerek ezúttal nem dübörögtek a Vörös téren. Az ünnepi alkalomból Vlagyimir Putyin háromnapos tűzszünetet hirdetett az orosz-ukrán háborúban, bár ez csupán a nagyobb horderejű csapások elmaradását jelentette, a fronton változatlanul folytatódtak a harcok. Volodimir Zelenszkij közlése szerint ez idő alatt mindenesetre az ukrán erők szintén tartózkodtak a mélységi támadásoktól. Az orosz elnök mindeközben megpendítette, hogy közel lehet a háború vége, sőt, a vele jó kapcsolatot ápoló Gerhard Schröder volt német kancellár nevét is bedobta, mint aki európai részről tárgyalhatna a háborús rendezésről.

De mit olvashatunk ki azokból az egyre kétségbeejtőbb számokból, amelyek napvilágot láttak az orosz gazdaság állapotáról? És elképzelhető, hogy egy orosz oknyomozó portál értesüléseinek megfelelően Putyin tényleg egy áruló által kifundált merénylettől retteg a Kreml falain belül? A Global Insight legutóbbi adásában sok más mellett erről is beszélgettünk Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával, a posztszovjet térség szakértőjével.

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

  • Trump "lélegeztetőgépen" lévő tűzszünete Iránnal (1:40)
  • Nemcsak Budapesten, Szófiában is beiktatták az új kormányt (2:54)
  • Kormányválság az egyik, patthelyzet a másik szomszédunkban (3:37)
  • Fájdalmas büntetés az urnáknál, káosz a Downing Streeten (4:53)
Bendarzsevszkij Anton: Putyin a megszokottnál szolidabbra fogta az ünneplést (6:16)

  • Helyzetjelentés a frontról, a "halálgazdaság" felpörgése (11:02)
  • Mozgósítási gondok orosz és ukrán oldalon (21:21)
  • Ha Putyin mondja, tényleg közel a háború vége? (29:35)
  • Merénylet és gazdasági összeomlás fenyegeti a Kreml urát? (36:42)
  • Jerevánba sietett Európa krémje, a magyar-ukrán viszony kilátásai (51:15)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

