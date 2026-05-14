Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?

Az elmúlt időszakban csökkenő fogyasztással, változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal is szembe kellett néznie a magyar borágazatnak. Ezekről a kihívásokról és a lehetséges megoldásokról beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában, ahol vendégünk Koch Csaba borász, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke és Koch Pálma, a Junibor, a Fiatal Borászok Egyesületének elnöke, a Koch Borászat marketingvezetője. A beszélgetésben arról is szó lesz, hogy milyen kihívásokat tartogat az apa-lánya kapcsolat a családi vállalkozásban.

A magyar borágazat egyre jobban küzd a termelési és fogyasztói oldalon jelentkező problémákkal: miközben az aranyszínű sárgaság miatt egyes térségekben már szőlőhiány alakult ki, a korábban népszerű, magas alkoholtartalmú, testes vörösborok iránt csökken a kereslet,

a fiatalabb generáció pedig egyre inkább a frissebb, könnyebben fogyasztható tételek vagy az alkoholmentes italok felé fordul.

A borászatoknak ezért ma már nemcsak az időjárási és növényvédelmi problémákhoz kell alkalmazkodniuk, hanem egy teljesen új fogyasztói szemlélethez is.

De vajon a testes vörösborok végképp kimennek a divatból vagy csak rétegborok lesznek? Mennyiben segít csökkenteni az eladásokból származó kiesést a borturizmus? Mennyiben alkalmazhatók a külföldön szerzett tapasztalatok a magyar bortermelésben? És megállítható-e az aranyszínű sárgaság súlyos károkat okozó térnyerése?

Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Koch Csaba borász, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke és Koch Pálma, a Junibor, a Fiatal Borászok Egyesületének elnöke, a Koch Borászat marketingvezetője.

