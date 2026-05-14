Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
A magyar borágazat egyre jobban küzd a termelési és fogyasztói oldalon jelentkező problémákkal: miközben az aranyszínű sárgaság miatt egyes térségekben már szőlőhiány alakult ki, a korábban népszerű, magas alkoholtartalmú, testes vörösborok iránt csökken a kereslet,
a fiatalabb generáció pedig egyre inkább a frissebb, könnyebben fogyasztható tételek vagy az alkoholmentes italok felé fordul.
A borászatoknak ezért ma már nemcsak az időjárási és növényvédelmi problémákhoz kell alkalmazkodniuk, hanem egy teljesen új fogyasztói szemlélethez is.
De vajon a testes vörösborok végképp kimennek a divatból vagy csak rétegborok lesznek? Mennyiben segít csökkenteni az eladásokból származó kiesést a borturizmus? Mennyiben alkalmazhatók a külföldön szerzett tapasztalatok a magyar bortermelésben? És megállítható-e az aranyszínű sárgaság súlyos károkat okozó térnyerése?
Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Koch Csaba borász, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke és Koch Pálma, a Junibor, a Fiatal Borászok Egyesületének elnöke, a Koch Borászat marketingvezetője.
Címlapkép forrása: Portfolio
Átadás-átvétel: teljesen átrajzolták a minisztériumok szerepköreit
Friss közlöny jelent meg a Magyar-kormány struktúrájáról.
Az áruhiány már itt van, de a tőzsdéket ez nem érdekli
Ezt már nem lehet visszacsinálni.
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Itt a lemondás, amire sokan vártak.
Minden oldalról jön az inflációs nyomás az amerikai gazdaságban
El lehet felejteni bármiféle kamatcsökkentést.
Bejelentette Oroszország: sikerült megállapodni Ukrajnával egyetlen dologban
Van egy dolog, ami nem tisztázott még, de haladnak a dolgok.
Ketyeg az óra: magyarok tömegei bukhatnak el súlyos százezreket egyetlen apró hiba miatt
Résen kell lenni az adóbevallásnál.
Itt a jelzés: nagy kitörés készül ebben a magyar részvényben!
Most kell igazán résen lenni.
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.