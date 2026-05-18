  • Megjelenítés
FONTOS Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Podcast

Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a közelmúlt legfontosabb külpolitikai eseményét, Donald Trump és Hszi Csin-ping pekingi csúcstalálkozóját elemeztük. Az amerikai és kínai médiában megjelent értelmezésekről Kusai Sándorral, Magyarország volt Pekingi nagykövetével, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Docensével beszélgettünk. A műsor második részében arról volt szó, hogy hamarosan megtörténik a magyar ügyfelek áthelyezése a Revolut magyarországi fióktelepéhez. A fintech cég magyarországi terveiről Turzó Ádámot, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Trump Kínában – (01:27)
  • Revolut – (17:13)
  • Makronaptár – (29:22)

Címlapkép forrása: Evan Vucci - Pool/Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility