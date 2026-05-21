Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy mekkora a költségvetési mozgástere a Tisza-kormánynak az előző kabinettől megörökölt nehéz helyzetben. Az már ugyanis a választási kampányban is elhangzott, hogy az uniós pénzek hazahozatala mellett az értelmetlen kiadások és a túlárazott szerződések megszüntetése, valamint egy alapos költségvetési átcsoportosítás segítségével lehetne konszolidálni a büdzsét. A témát Darvas Zsolt a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatársa elemezte.

A műsor második felében az Nvidia megunhatatlan szárnyalásáról volt szó, amely a legfrissebb negyedéves jelentés szerint éves alapon 85 százalékos bevételnövekedést könyvelhetett el, és ezzel ismét felülmúlt mindenfajta várakozást. Meddig fokozható ez a nyaktörő tempó, hol állhat meg a szárnyaló részvényárfolyam? Erről is kérdeztük Kaszab Balázst, a Portfolio elemzőjét.
The Science of Football
Idén Budapest ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének, amely a világ egyik legrangosabb sporteseménye. Május 26-án a Corvinus Egyetem és a Portfolio egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy ne csupán játékként, hanem az üzletet, a technológiát és a társadalmat formáló erőként vizsgálja a labdarúgást. Találkozzunk a Science of Futball üzleti networking eseményen!
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Itt lenne jobb helye az adóforintjainknak − (01:59)
  • Nvidia: a végtelenbe és tovább? − (19:23)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

