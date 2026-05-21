Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor

A sertés- és tejágazat egyszerre küzd komoly árválsággal, miközben az inputköltségek és az energiaárak emelkedése és a nemzetközi piaci bizonytalanság tovább növeli a termelőkre nehezedő nyomást. Közben az erősödő forint ugyan a magyar gazdaság erősödését jelzi, ez azonban az exportra is termelő agrárvállalkozások számára jelentős bevételkiesést jelent. Ezekről a kihívásokról, valamint a tejtermelést, a takarmányozást és az állatgyógyászatot érintő további aktuális kérdésekről beszélgetünk az Alapvetés podcast XXXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokról jelentkező adásában.
Az Alapvetés podcast eheti adásában Kovács Herman, a NAGISZ Csoport vezérigazgatója, Gyurcsó Gábor, az UBM Csoport kiemelt partnerekért és kiskereskedelemért felelős vezetője, Málits József, az Alphavet igazgatósági elnöke, Hella Barnabás, az Alphavet szakmai divízió igazgatója, valamint Mohai-László Viktória, a ZILDA Tejüzem üzemvezetője beszélt az állattenyésztési szektort érintő kihívásokról, aktualitásokról.

Az epizód megjelenését az UBM Csoport és a NAGISZ Csoport támogatta.

