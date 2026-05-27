Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
Megjelent a szerdai Checklist. Mozgalmasan alakul az év a magyar online kereskedelemben: miközben óriási erővel nyomulnak nálunk a lengyel, román és cseh webshopok, az OTP Csoport kedden hivatalosan bejelentette, hogy leáll a három éve indított fizz.hu. Kérdés, ha egy ilyen háttérrel és komoly marketinggel megerősített online piactér sem tud tartósan megkapaszkodni, akkor kinek lehet esélye új belépőként? Közben napokon belül jön az EU-s, 3 eurós vám is a Temu- és AliExpress-rendelések után — vajon ez mennyire rendezi át az erőviszonyokat? Adásunk első felében ezekről beszélgettünk Madar Norberttel, a PwC Magyarország Digital Commerce üzletágának vezetőjével.  

A folytatásban Beke Károlyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdeztük az alapkamatról, amit az MNB változatlanul 6,25%-on tartott kedden, de kiderült az is, hogy már a kamatvágáson is elgondolkodtak a Monetáris Tanács tagjai. Ráadásul Varga Mihály jegybankelnök még a héten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel - kérdés, miről fognak pontosan egyeztetni.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Merre tart a magyar online kiskereskedelem? – (02:15)
  • Az alapkamatról döntött a Monetáris Tanács – (19:29)

AI in Energy 2026

