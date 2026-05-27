Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget

Miért bukkan fel annyi „rejtett” tétel a villanyszámlán az energiaár mellett? Az EnergyTalks legújabb adásban Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója közérthetően elmagyarázza, mit takarnak a rendszerhasználati díjak, miért nem „választhatók le” a hálózatról, és hogyan jelenhetnek meg akár külön számlán is. Végigveszik a jogszabály alapján kötelező, gyakran nehezen azonosítható sorokat is: a jövedéki adót, a különféle pénzeszköz tételeket, valamint a havonta változó KÁT-díjat, amely a megújulók támogatásához kapcsolódik. Kiderül az is, miért kaphatunk ugyanarra az időszakra akár több (helyesbítő, sztornó) számlát, és mikor érdemes tényleg gyanakodni. Ha szeretnéd végre tudni, pontosan mit és miért fizetsz, ez az epizód térképet ad a számla apróbetűs világához.

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.

