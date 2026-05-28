A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak

A magyar kisvállalatok számára az AI ma már nem pusztán kísérletezés, hanem a versenyben maradás alapfeltétele – mégis sok helyen továbbra is ösztönösen, világos keretek nélkül használják. A legnagyobb veszély nem feltétlenül az, hogy az AI hibázik, hanem az ún. Shadow AI jelensége: amikor a munkatársak felügyelet és kontroll nélkül töltenek fel érzékeny adatokat, ajánlatokat vagy döntés-előkészítő információkat különféle rendszerekbe. 2026-ra véget ér a „próbálgassuk a ChatGPT-t” időszak: a piac és a szabályozói környezet egyre inkább a tudatos, strukturált működést kéri számon. A kérdés már csak az, hogyan lehet gyors, gyakorlatias tanulási lépésekkel mérhető idő- és pénznyereséget elérni úgy, hogy közben a vezetőknek erre szinte nincs idejük. A témát a Portfolio Business Podcastban Varga Botonddal, a Serco Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával járjuk körül.

Ha tetszik, ha nem, a magyar kis- és középvállalkozásoknál az AI beépülése felgyorsult, és ezzel együtt nőtt a kockázat is: a „mindenki használja, ahogy tudja” modell fenntarthatatlanná vált.

Varga Botond, a Serco Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatója szerint a megoldás nem az, hogy „tiltsuk be az AI-t”, hanem hogy rendszert adunk a használatnak: világos szabályok, jóváhagyott eszközök, alapfolyamatok és mérhető célok kellenek. Ebben segíthet a microlearning szemlélet: 5–10 perces, célzott mini leckékkel és azonnal alkalmazható feladatokkal a legelfoglaltabb vezetők és csapatok is képesek fejlődni anélkül, hogy kiesnének a munkából.

A lépésről lépésre felépített bevezetés lényege, hogy gyorsan jöjjenek a „kis győzelmek”, mert ettől lesz a tanulás üzletileg komolyan vehető. A szakember úgy látja, a kulcs végig ugyanaz: mérni kell, mi mennyi időt és pénzt hoz vissza. 2026-ban a kérdés már nem az, hogy „kell-e AI”, hanem az, hogy kinek van kézben tartott, biztonságos és megtérülő AI-rendszere – és kinek csak egy gyors, de veszélyes kerülőútja.

A cikk és a podcast megjelenését a Serco Informatika Zrt. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images