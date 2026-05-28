Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében a 2031-es euróbevezetés nehézségét vizsgáltuk meg annak tükrében, hogy más, közelmúltban euróövezeti taggá váló államok milyen állapotban voltak 5 évvel a bevezetés előtt, és azt, hogy mik lesznek elengedhetetlen feltételei a projekt sikerének. Vendégünk volt Madár István, a Portfolio vezető makroelemzője. Adásunk második részében az európai autóiparba mélyen integrált hazai járműgyártásról volt szó. Milyen a hangulat a beszállítók között, miért történhettek változások több hazai gyár élén, és mekkora hatással lehet a közeljövőben bevezetésre tervezett vendégmunkás stop a magyar járműiparra? Vendégünk Kilián Csaba volt, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Euró céldátum – (01:48)
  • Járműipar – (18:47)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

