Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni

A folytatásban arról beszélgetünk Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezetőjével, hogy Magyar Péter akár már jövő hét elején találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ennek apropóján röviden áttekintjük az orosz-ukrán háború állását 2026 nyarán, és szó lesz egy lehetséges ukrán győzelemről is - aminek több elemző szerint egyre nagyobb a lehetősége.
Adásunk végén kapcsoljuk Balatonfüredet, ahol zajlik a Portfolio teltházas, Property X rendezvénye. Az ingatlanpiac és az építőipar legfrissebb sztorijairól Ditróy Gergely üzletfejlesztési igazgató számol majd be.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Visszatér a kata – (02:18)
- Az ukrán elnökkel tárgyalhat Magyar Péter – (16:01)
- Portfolio Property X – (23:42)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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