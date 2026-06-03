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Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni
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Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni

Portfolio
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Megjelent a Checklist szerdai adása. Műsorunk első felében azzal foglalkozunk, hogy 2027-ben visszatér a kata: a kisvállalkozók korábban népszerű adózási formáját az új kormány nemcsak visszaállítja, hanem ki is bővíti, azonban - Kármán András pénzügyminiszter szerint - úgy alakítják majd ki az új szabályozást, széleskörű társadalmi egyeztetés után, hogy ne lehessen munkaviszonyok tömegeit katás foglalkoztatássá átalakítani. A témával kapcsolatban vendégünk lesz Sándor Roland, a KPMG Adó- és Jogi tanácsadási területének Senior Managere.

A folytatásban arról beszélgetünk Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezetőjével, hogy Magyar Péter akár már jövő hét elején találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ennek apropóján röviden áttekintjük az orosz-ukrán háború állását 2026 nyarán, és szó lesz egy lehetséges ukrán győzelemről is - aminek több elemző szerint egyre nagyobb a lehetősége.

Adásunk végén kapcsoljuk Balatonfüredet, ahol zajlik a Portfolio teltházas, Property X rendezvénye. Az ingatlanpiac és az építőipar legfrissebb sztorijairól Ditróy Gergely üzletfejlesztési igazgató számol majd be.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Visszatér a kata – (02:18)
  • Az ukrán elnökkel tárgyalhat Magyar Péter – (16:01)
  • Portfolio Property X – (23:42)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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