A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont

Az új kormány első perctől hangsúlyozza, hogy a magyar agrárium hosszú távú versenyképessége elképzelhetetlen a termékpálya-szemlélet erősítése és a szövetkezeti együttműködések újragondolása nélkül. Ezek fontosságát az ágazat szakértői hosszú ideje hangsúlyozzák, sok termelő viszont következetesen vonakodik tőle, mintha még ennyi problémával együtt sem lenne elég erős a kényszer az összefogásra. Ennek hátteréről és a lehetséges következményekről beszél az Alapvetés podcast mai adásában Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

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A Tisza-kormány az agrártermelés és az élelmiszeripar kapcsán már a kezdetektől a termékpálya-szemlélet és a szövetkezeti együttműködések megerősítését jelölte ki a jövő egyik kulcsterületeként.

Felmerül azonban a kérdés, hogy ha ezek valóban ennyire fontos fejlesztési irányok, akkor mi volt eddig az akadálya az érdemi előrelépésnek, és azt mivel lehetne áthidalni?

Ha tényleg sürgős előrelépés szükséges, akkor azt ki tudja kényszeríteni a szabályozás vagy még mindig erősebb a gazdák ragaszkodása a megszokott működési gyakorlatokhoz? És mit jelent az, hogy csendes csődök jöhetnek? Ezeket a kérdéseket járja körül az Alapvetés podcast eheti epizódjában Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

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A podcast megjelenését az MBH Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio