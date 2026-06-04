A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont
A Tisza-kormány az agrártermelés és az élelmiszeripar kapcsán már a kezdetektől a termékpálya-szemlélet és a szövetkezeti együttműködések megerősítését jelölte ki a jövő egyik kulcsterületeként.
Felmerül azonban a kérdés, hogy ha ezek valóban ennyire fontos fejlesztési irányok, akkor mi volt eddig az akadálya az érdemi előrelépésnek, és azt mivel lehetne áthidalni?
Ha tényleg sürgős előrelépés szükséges, akkor azt ki tudja kényszeríteni a szabályozás vagy még mindig erősebb a gazdák ragaszkodása a megszokott működési gyakorlatokhoz? És mit jelent az, hogy csendes csődök jöhetnek? Ezeket a kérdéseket járja körül az Alapvetés podcast eheti epizódjában Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.
A podcast megjelenését az MBH Bank támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
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