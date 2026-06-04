Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, aPortfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

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Főbb részek:

Intro – (00:00)

Heineken, Unicum és a BL-döntő – (01:04)

Francia cégek Magyarországon – (11:15)

Luce: Nem sikerült a Ferrari elektrifikációja – (15:01)

Az Asics viszont tud valamit – (26:42)

Érdekes vásárlás a Berkshire-től – (33:08)

Döbbenetes az AI-rali – (43:51)

Furcsaságok a SpaceX körül – (53:42)

Már nem telefonokban utazik a Blackberry – (01:01:41)

Long/Short játék – (01:08:36)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ