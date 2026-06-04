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Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?

Portfolio
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Áron és Viktor ebben az epizódban a budapesti BL-döntő élményeiből kiindulva a Heinekenen és a globális sörgyártókon keresztül nézik meg, hogyan árazza át a piac a visszaeső alkoholfogyasztás hosszú távú hatásait. Szóba kerül a francia cégek magyarországi múltja és esetleges visszatérése, majd a Ferrari elektromos modellje körüli felhördülés: vajon csak egy csúnya autóról van szó, vagy a márkaérték szempontjából is komoly figyelmeztetésről? A sportcipőpiacon az Asics látványos előretörése ad témát, miközben Amerikában Greg Abel első nagyobb Berkshire-lépései, az AI-rali újabb hulláma, a Trump-közeli részvényügyletek és a SpaceX lehetséges 2000 milliárd dolláros értékeltsége kerülnek terítékre. Végül egy régóta feledésbe merült vállalat feltámadására vetettek pillantást, amely sztori fontos tanulságokat hordoz mindannyiunknak: nem szabad feladni!

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, aPortfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Heineken, Unicum és a BL-döntő – (01:04)
  • Francia cégek Magyarországon – (11:15)
  • Luce: Nem sikerült a Ferrari elektrifikációja – (15:01)
  • Az Asics viszont tud valamit – (26:42)
  • Érdekes vásárlás a Berkshire-től – (33:08)
  • Döbbenetes az AI-rali – (43:51)
  • Furcsaságok a SpaceX körül – (53:42)
  • Már nem telefonokban utazik a Blackberry – (01:01:41)
  • Long/Short játék – (01:08:36)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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