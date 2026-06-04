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Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
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Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a magyar és a nemzetközi kötvénypiac aktuális helyzetéről, a forint kilátásairól és a legfontosabb piaci kockázatokról beszélgettünk. Vendégünk Cinkota Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője volt. Az adás második részében a fine dining világáról, valamint a Michelin-csillagos éttermek működtetésének kihívásairól volt szó. Harmath Csabát, a Gault&Millau étteremkalauz chief inspectorát annak apropóján kérdeztük, hogy hamarosan bezár a tatai Platán Gourmet, amely elsőként és máig egyedüliként szerzett két Michelin-csillagot a vidéki magyar éttermek közül.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kötvénypiacok – (01:44)
  • Fine dining – (12:19)

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