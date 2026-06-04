Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?

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Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Kötvénypiacok – (01:44)
- Fine dining – (12:19)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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