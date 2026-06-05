  • Megjelenítés
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
Podcast

Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása. Nagyot szólt hétfői műsorunk, amiben Beke Károllyal, a Portfolio makroelemzőjével arról beszélgettünk, hogy sok magyar vállalat -a figyelmeztetések ellenére - talán túl sokáig bízott a gyenge forintban, és nem készült fel egy ilyen árfolyamfordulatra, azaz a 360 alatti szintekre. A konklúzió az volt, hogy a cégek talán túlságosan is belekényelmesedtek a forint gyengülő trendjébe, és hiába voltak már jelek az elmúlt egy-két évben, nem terveztek kellően óvatosan, és nem számítottak ilyen erős forintra 2026-ban.   Most a másik nézőpontból, a cégek oldaláról folytatjuk a sztorit: Nagy Dániellel, egy magyar középvállalat, a Component Group ügyvezetőjével vizsgáljuk meg, hogy a gyakorlatban mennyire lehet felkészülni egy ilyen ingadozásra, és hogy tudják kimozogni a magyar vállalatok ezt a helyzetet.   

A folytatásban arról lesz szó, hogy Magyarországon ismét megjelent az afrikai sertéspestis, ezért egy szabolcsi telepen mintegy 3 ezer sertés leölését kezdték meg. A hatóságok járványügyi nyomozást folytatnak, hogy kiderítsék, honnan érkezett a vírus, illetve hová kerülhettek állatok a fertőzött telepről. Az ügy különösen jelentős, mert a sertéstenyésztés és a húsipar a magyar agrárium kiemelt ágazata – Veres Virág Cintia, az Agrárszektor szerkesztője szorosan követi a témát, őt kérdezzük a fejleményekről.

Műsorunk végén Ignáth Miklós a Portfolio Private Invesments vezető privátbankára foglalja össze a hét legfontosabb tőkepiaci eseményeit.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Forintárfolyam és a magyar cégek – (02:49)
  • Sertéspestis – (15:53)
  • Tőkepiaci összefoglaló – (24:33)

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Vitézy Dávid: a kekvák vagyona visszakerül az államhoz
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility