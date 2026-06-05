Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?

A folytatásban arról lesz szó, hogy Magyarországon ismét megjelent az afrikai sertéspestis, ezért egy szabolcsi telepen mintegy 3 ezer sertés leölését kezdték meg. A hatóságok járványügyi nyomozást folytatnak, hogy kiderítsék, honnan érkezett a vírus, illetve hová kerülhettek állatok a fertőzött telepről. Az ügy különösen jelentős, mert a sertéstenyésztés és a húsipar a magyar agrárium kiemelt ágazata – Veres Virág Cintia, az Agrárszektor szerkesztője szorosan követi a témát, őt kérdezzük a fejleményekről.
Műsorunk végén Ignáth Miklós a Portfolio Private Invesments vezető privátbankára foglalja össze a hét legfontosabb tőkepiaci eseményeit.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Forintárfolyam és a magyar cégek – (02:49)
- Sertéspestis – (15:53)
- Tőkepiaci összefoglaló – (24:33)
Címlapkép forrása: Portfolio
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