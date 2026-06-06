A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?

A Portfolio Checklist Extra adásában a tőzsdei jelenlét egyik legfontosabb, mégis sokszor alulértékelt elemére fókuszálunk: a befektetői kapcsolattartásra, vagyis az Investor Relations tevékenységre. Egy tőzsdei társaság értékét nemcsak az üzleti eredményei határozzák meg, hanem az is, hogy mennyire képes érthetően, hitelesen és rendszeresen kommunikálni a befektetők, az elemzők és a piac felé. Az IR ma már nem pusztán kötelező tájékoztatás, hanem stratégiai eszköz a bizalomépítésben, a likviditás növelésében és a vállalat hosszú távú megítélésének alakításában. Magyarországon az elmúlt években egyre több kibocsátó ismerte fel ennek jelentőségét, és most egy új mérföldkőhöz érkeztünk: formálódik a hazai Investor Relations Klub és szakmai szövetség, amelynek célja a tudásmegosztás, a jó gyakorlatok elterjesztése és a magyar tőkepiac fejlődésének támogatása. Erről, valamint a hazai és nemzetközi IR-trendekről beszélgetünk Schuszter Péterrel, az Univerz Invest vezérigazgatójával.

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ