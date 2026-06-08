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Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
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Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak

Vidovszky Áron
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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében Magyarország kamatkiadásairól volt szó, amely a GDP 3,8%-át emésztette fel 2025-ben, és ezzel Európa harmadik legmagasabb értékét adta. Hogy milyen ágakon és mennyivel csökkenthető ez az arány, arról Beke Károllyal, a Portfolio Makro rovatának elemzőjével beszélgettünk. A műsor második részében a hazai lakáspiacon elmúlt évben lezajlott drámai átalakulásról volt szó. A témában Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor vezérigazgatójával beszélgettünk.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kamatkiadások – (01:32)
  • Devizahiteles ügyek – (12:23)
  • Makronaptár – (22:51)

Címlapkép forrása: Shutterstock

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