Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

KÖVESS MINKET

Hírek röviden

Érik a jobboldali fordulat a balos kitérő után? (00:02:02)

Baloldali vezetés a Trumppal dacoló európai ország élén (00:03:00)

Élethalálharc a pusztító vírus ellen (00:03:50)

Gyarmati István: Fordított Ukrajna? (00:04:52)

Új szintre léptek az ukrán dróntámadások, Moszkva lépéskényszerben (00:06:13)

Az oroszok nem fognak a NATO ellen fordulni, de kisebb akciókkal még okozhatnak bajokat (00:21:46)

A Kreml nem tudja elengedni a háborús gazdaságot (00:32:46)

Kicsúsznak Putyin kezéből a szövetségesek, és ezzel Kína szakíthat igazán nagyot (00:38:32)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!

Címlapkép forrása: Portfolio