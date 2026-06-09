Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?

A folytatásban Médli Katalint, a Trenkwalder Csoport HR managerét kérdezzük egy fontos határidőről, konkrétan június 7-éről . Sokan úgy gondolták ugyanis, hogy az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetésével hirtelen minden álláshirdetésben megjelennek a fizetések, és a mellettünk ülő kollégáról is megtudjuk, mennyit keres. — csakhogy ez egyrészt nincs így, másrészt pedig a valóság ennél jóval bonyolultabb. A bértranszparencia ugyanis leginkább arról szól, hogy a cégek képesek-e végre megmagyarázni: miért pont annyit fizetnek, amennyit.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Inflációs meglepetés a KSH-tól – (02:00)
- Eljött a bértranszparencia napja – (11:24)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Reagált az Integritás Hatóság vezetője a vádemelésre
Koncepciós akciónak nevezte az ellene indított eljárást.
Itt a jelzés: a profik szerint közel 80 százalékkal többet érhet ez a részvény
És még nagyon olcsó is.
Veszélyben a részvénypiacokat magasban tartó pénzcsap
Ha visszafordul, abból gyorsan baj lehet.
Kiderült a pontos időtartam: ennyi edzés kell hetente a hosszabb élethez, a több már nem segít
Nem mindegy, pontosan milyet csinál az ember.
Bemondta a JP Morgan, kell-e aggódni a tőzsdei esés miatt
A napokban többen megszólaltak.
Szétszedték a rettegett orosz rakétát: meglepődtek az ukránok, még halálosabb lett a Kalibr
Egy fontos gyengeségre nincs megoldás.
Kemény lépésre szánta el magát Ursula von der Leyen: befagyasztják az orosz olajárakat
Az Európai Bizottság felterjesztette a 21. szankciócsomagot.
Windisch László: elmozdíthatjuk az Integritás Hatóság vezetőjét
Az ÁSZ elnökének álláspontja a hivatalos vádemelés után változott.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Három bank is nemet mondott neki, mégis saját otthona lett
Miért utasíthat el a bank akkor is, ha van munkád és rendszeres jövedelmed? Józsi története megmutatja, mit láthat a pénzintézet a számládon, és hogyan készülhetsz fel tudatosabban egy hite
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
NEO Construct: komplex kivitelezés egy kézből (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A termékpályák fejlesztésén múlik a magyar agrárium jövője, ez lehet a kitörési pont
Győz a megszokás vagy jön az előrelépés?
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.