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Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
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Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?

Portfolio
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Megjelent a Checklist keddi adása. Műsorunk első felében arról beszélgetünk Babos Andrással, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével, hogy megérkezett a KSH friss inflációs jelentése, és rögtön borította a várakozásokat: a májusi adat nem gyorsulást, hanem meglepő lassulást mutatott. Az élelmiszerárak csökkenése, az energiaárak mérséklődése és az erősebb forint együtt most látványosan fékezhették az inflációt, de nagy kérdés, meddig tart ez a kedvező pillanat.

A folytatásban Médli Katalint, a Trenkwalder Csoport HR managerét kérdezzük egy fontos határidőről, konkrétan június 7-éről  . Sokan úgy gondolták ugyanis, hogy az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetésével hirtelen minden álláshirdetésben megjelennek a fizetések, és a mellettünk ülő kollégáról is megtudjuk, mennyit keres. — csakhogy ez egyrészt nincs így, másrészt pedig a valóság ennél jóval bonyolultabb. A bértranszparencia ugyanis leginkább arról szól, hogy a cégek képesek-e végre megmagyarázni: miért pont annyit fizetnek, amennyit.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Inflációs meglepetés a KSH-tól – (02:00)
  • Eljött a bértranszparencia napja – (11:24)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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