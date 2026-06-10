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Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
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Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk

Portfolio
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Nagy fejlesztések és fokozott érdeklődés övezi ismét az atomenergiát szerte a világon. Az adatközpontok óriási energiaigénye és a folyamatos üzemű, karbonsemleges áramtermelés szükségessége felpörgette a reaktorprojekteket, köztük a kisebb teljesítményű, moduláris reaktorok fejlesztését is. Mindeközben Magyarországon két kérdés is egyre akutabb választ igényel: meghosszabbítható-e ismét évtizedekkel a működő paksi blokkok üzemideje, illetve mi lesz a 2015-ben megkezdett Paks II. projekttel, amelynek helyén egyelőre egy óriási munkagödör áll, pedig az eredeti tervek szerint akár már üzemelhetne is. Vendégünk mindezen témákban Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára volt.
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